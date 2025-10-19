Männer tragen Auto nach Unfall auf Grünstreifen

Mehrere Männer haben ein Auto nach einem Zusammenstoß in Memmingen auf die Seite getragen. Der Wagen habe nach dem Unfall in einem Wohngebiet unter anderem die Straße für Linienbusse blockiert, teilte die Polizei mit. Verletzt habe sich bei dem Unfall niemand.

Die 60 Jahre alte Fahrerin des Autos sei am Freitag in zu weitem Bogen nach rechts abgebogen und in den Gegenverkehr geraten, sagte ein Polizeisprecher. Eine entgegenkommende 83 Jahre alte Autofahrerin konnte demnach nicht mehr ausweichen. Die Fahrzeuge seien an den linken Vorderreifen zusammengestoßen, so der Sprecher. Da am Auto der 60-Jährigen ein Reifen geplatzt und eine Achse gebrochen war, konnte das Fahrzeug demnach nicht mehr fahren.

Mehrere Anwohner und Zeugen hätten das Auto daraufhin immer wieder angehoben und so bis auf einen Grünstreifen zur Seite geschoben, sagte der Sprecher.