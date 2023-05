Verkehr

Brauchen wir größere Parkplätze?

Plus Autos werden immer breiter, am Zuschnitt der öffentlichen Stellplätze hat sich aber seit längerer Zeit nichts geändert. Was heißt das für die Städte der Region?

Haben Sie sich auch schon mal geärgert über einen zu engen Parkplatz in der Stadt? Zwischen zwei anderen Autos eingezwängt, schafft man es kaum, sich aus dem eigenen Fahrzeug zu pellen, ohne die Nachbar-Pkw zu beschädigen. Oder ein Auto passt nicht in die Parklücke und belegt zwei Plätze. In vielen Städten ist das inzwischen so - und es ist auch nicht verwunderlich. Denn Automobile werden seit Jahrzehnten immer länger und breiter, die öffentlichen Stellplätze in Gemeinden und Städten aber wachsen nicht mit.

Der VW Golf misst heute fast 20 Zentimeter mehr als die erste Version

Nur ein Beispiel: Der VW Golf ist inzwischen 1,80 Meter breit. Sein Urahn, der erste Golf, den Volkswagen 1974 von den Bändern rollen ließ, war gerade einmal 1,61 Meter breit – jeweils ohne Außenspiegel gemessen. Er misst also fast 20 Zentimeter mehr. Und wie der VW-Bestseller sind auch die die meisten anderen Modelle seit Jahren immer größer geworden. Ganz zu schweigen von vielen SUV oder Pickups im Straßenverkehr, mit Abmessungen, die in den siebziger und achtziger Jahren eher Lastwagen hatten.

