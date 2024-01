Brems- und Gaspedal verwechselt: Frau zweimal angefahren

Weil ein Mann Gas- und Bremspedal verwechselt hat, hat er eine Frau in Neumarkt gleich zweimal mit seinem Auto angefahren.

Auf einem Parkplatz in der Innenstadt fuhr der 83-Jährige am Mittwoch ruckartig rückwärts und erwischte eine 70 Jahre alte Frau leicht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Vermutlich aus Aufregung habe der Mann beim zweiten Anfahren wieder die Pedale verwechselt und die Frau erneut angefahren. Sie stürzte und zog sich mehrere Prellungen und eine Platzwunde am Kopf zu.

(dpa)