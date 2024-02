Verkehr

11:49 Uhr

Der harte Kampf ums Tempolimit in Ulm

Plus Am Ulmer Hauptbahnhof dürfen Autos nur noch 30 fahren. Die Stadt will den Verkehr auf noch mehr Straßen bremsen. Doch ein Gesetz, das die Rechte der Kommunen eigentlich stärken sollte, ist nun gescheitert.

Von Ulrich Mendelin

Ist doch ganz gut geworden, findet Tim von Winning. Zufrieden blickt der Baubürgermeister von Ulm über den Platz vor dem Hauptbahnhof. Nach langen Baustellenjahren wurden hier vor wenigen Monaten die letzten Absperrungen entfernt. Menschen queren die Straße zwischen Straßenbahnhaltestelle und Bahnhofsportal, Autos rollen mit Tempo 30 vorbei. „Ich finde es super, wie hier alle quer über die Straße laufen“, sagt der Mann, der in Ulm für die Planung von Straßen, Ampeln und Zebrastreifen zuständig ist. "Unser Wunsch war es, einen Ort zu schaffen, der wirkt wie ein städtischer Platz, nicht wie eine Durchgangsstraße."

Das war ein harter Kampf, viele Nachweise und ausführliche Begründungen waren nötig, um den Verkehr so zu organisieren, wie er nun vor dem Ulmer Hauptbahnhof fließt. Denn wenn es um den Straßenverkehr geht, dürfen die Städte und Gemeinden in Deutschland viele Entscheidungen nicht selbstständig treffen.

