Drei Verletzte nach Gefahrenbremsung von Linienbus

Drei Frauen sind bei einer Gefahrenbremsung eines Linienbusses gestürzt und verletzt worden.

Der Linienbusfahrer habe am Montag so stark bremsen müssen, um einen Zusammenprall mit einem Auto zu verhindern, das abrupt vor dem Bus auf dessen Spur gewechselt sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zur weiteren Behandlung wurden die 38-Jährige, die 60-Jährige und die 61-Jährige demnach in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei fuhr der weiße Kleinwagen nach der Bremsung weiter auf der Moosacher Straße Richtung Frankfurter Ring. Dadurch seien die gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter missachtet worden. Weitere Details zum Fahrer oder dem Wagen waren der Polizei zunächst nicht bekannt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

