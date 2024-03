Fahranfänger fährt fast doppelt so schnell wie erlaubt

Ein Fahranfänger soll auf einer Bundesstraße im Landkreis Würzburg 192 Kilometer pro Stunde gefahren sein - erlaubt waren 100 km/h.

In der Nacht auf Donnerstag sei der 19-Jährige mit dieser Geschwindigkeit in eine Laserkontrolle der Polizei in Eibelstadt gefahren, teilte diese mit. Außerdem soll der junge Mann zeitweise seine Scheinwerfer ausgeschaltet haben. Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

(dpa)