Falschfahrer verursacht Unfall: Fünf Verletzte

Ein Geisterfahrer hat am Dienstag auf der A93 bei Regensburg einen Unfall mit fünf Verletzten verursacht.

Laut Polizei war der 49-jährige Autofahrer am Nachmittag aus bisher ungeklärter Ursache an der Anschlussstelle Regensburg-Süd statt in Richtung Weiden entgegengesetzt auf die Autobahn in Richtung Holledau gefahren. Etwa 500 Meter weiter fuhr er in ein entgegenkommendes Auto, in dem eine vierköpfige Familie saß. Sie und der Falschfahrer wurden leicht bis mittelschwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Bis zur Räumung der Unfallstelle gegen 15.45 Uhr waren beide Fahrspuren in Richtung Weiden gesperrt.

(dpa)