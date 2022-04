Frau fährt mit fast 2,5 Promille durch Coburg

Mit fast 2,5 Promille ist eine Autofahrerin nach Polizeiangaben durch Coburg gefahren.

Beamte kontrollierten die 51-Jährige in der Innenstadt und bemerkten, dass sie stark alkoholisiert war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab 2,48 Promille. Die Einsatzkräfte nahmen ihr am Montagabend den Führerschein ab, ordneten eine Blutentnahme an und leiteten Ermittlungen gegen sie ein. Die Frau müsse mit mehreren Monaten Führerscheinentzug rechnen, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220412-99-891833/3 (dpa)