Frau meldet betrunkenen Busfahrer: Während der Fahrt

Die Polizei hat am Bahnhof in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) einen betrunkenen Linienbusfahrer angehalten.

Eine Frau - der einzige Fahrgast im Bus - habe am Dienstagvormittag die Polizei alarmiert, als sie sah, dass der Fahrer während der Fahrt aus einer Bierflasche getrunken haben soll. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Außerdem soll er während der Fahrt mit dem Bus rechts angehalten haben, um dort "seine Notdurft zu verrichten", wie es in der Mitteilung weiter hieß. Bei der Kontrolle am Bahnhof ergab ein Atemalkoholtest laut Polizei einen Wert von über 1,1 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher.

(dpa)