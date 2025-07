Frontalzusammenstoß mit Familienauto - elfjähriges Kind tot

Ein elfjähriger Junge ist nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf regennasser Fahrbahn bei Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) im Krankenhaus gestorben. Ein entgegenkommender Wagen sei mit dem Familienauto auf der Bundesstraße 2 frontal zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Neben dem Jungen sollen in dem Auto seine Geschwister im Alter von zwölf und fünf Jahren sowie dessen Eltern gesessen haben.

Das Fahrzeug zweier 18-Jähriger sei auf der nassen Straße, kurz vor der Grenze zu Österreich aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenspur geraten, hieß es. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden alle sieben Insassen der beiden Autos mittelschwer bis schwerst verletzt.

Sanitäter brachten alle in umliegende Krankenhäuser. Auch vier Hubschrauber seien im Einsatz gewesen. Der Elfjährige starb den Angaben zufolge am Samstagabend an seinen Verletzungen in der Klinik. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Unfalls. Die Bundesstraße war für mehr als vier Stunden gesperrt.