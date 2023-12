Geisterfahrer fährt 25 Kilometer in falsche Richtung

Ein Geisterfahrer ist auf der Autobahn 3 bei Neumarkt in der Oberpfalz 25 Kilometer in die falsche Richtung gefahren.

Der 87-Jährige aus Nordrhein-Westfalen ist an fortschreitender Demenz erkrankt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er war am ersten Weihnachtsfeiertag nach dem Tanken am Rasthof Jura-West falsch auf die Autobahn gefahren. Erst bei einer Straßensperre bei Altdorf stoppte ihn eine Streife. Später holte ihn sein Sohn von der Polizeistation ab - laut seiner Aussage läuft bereits ein Verfahren, um seinem Vater die Fahrerlaubnis zu entziehen.

(dpa)