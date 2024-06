Gruppe fährt ohne Führerschein und alkoholisiert zur Polizei

Zwei Männer sollten wegen Verkehrsverstößen bei der Polizei aussagen. Der eine fuhr ohne Führerschein zum Revier, der andere alkoholisiert auf einem E-Scooter.

Ein 49-Jähriger war wegen einer fehlenden Autoversicherung auf die Wache bestellt worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er fuhr dann am Freitag genau mit diesem Wagen davon. Außerdem stellten die Beamten fest, dass er seit mehreren Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. Damit kommen auf den Mann zwei Verfahren zu.

Mehrere Stunden später musste ein 45-Jähriger wegen seiner Vernehmung in einem Fall von Trunkenheit im Verkehr zur Wache. Erneut angetrunken suchte er sich für die Anfahrt in der Nacht zum Samstag einen E-Scooter aus, wie es weiter hieß. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille, auf den Mann kommt nun eine weitere Anzeige zu.

(dpa)