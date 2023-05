Inntalautobahn: Blockabfertigung sorgt für lange Staus

Die Tiroler Behörden haben am Mittwochmorgen den Lkw-Verkehr auf der Inntalautobahn erneut gedrosselt.

Der Rückstau durch die Blockabfertigung reichte bis auf die Autobahn 8 bei Wasserwiesen. Auch am Donnerstag und Samstag sind Drosselungen geplant. Von 5.00 bis 9.30 Uhr durfte nur eine begrenzte Anzahl von Lastwagen pro Stunde die Grenze bei Kufstein passieren, wie die Polizei berichtete. Die Zahl sei dann von 100 auf 300 erhöht worden.

Die Folge war ein langer Rückstau auf der A93 und der A8 in Richtung Salzburg. Die maximale Länge betrug den Angaben zufolge etwa 31 Kilometer. Erst gegen Mittag löste sich der Stau langsam auf.

Die Tiroler Behörden haben angekündigt, auch am Donnerstag und Samstag den Lkw-Verkehr zu dosieren. Am Samstag ist wegen der Pfingstferien laut Polizei mit einem besonders hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen. Dann müssten auch die Autofahrer längere Wartezeiten in Kauf nehmen.

(dpa)