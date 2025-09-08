Icon Menü
Verkehr: Kein Schlüssel: Betrunkener will Auto mit Fingern öffnen

Verkehr

Polizisten staunen nicht schlecht: Ein Mann versuchte, sein abgeschlossenes Auto mit bloßen Händen und ohne Schlüssel zu öffnen.
Von dpa
    Etwas schmunzeln müssen die Beamten, als sie sehen, wie ein Betrunkener versucht sein Auto zu öffnen. (Symbolbild)
    Etwas schmunzeln müssen die Beamten, als sie sehen, wie ein Betrunkener versucht sein Auto zu öffnen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Mit den Fingern hat ein sturzbetrunkener Mann versucht, das Schloss seines Autos in Rosenheim zu öffnen. Als Beamte, den 48-Jährigen am Sonntag schmunzelnd ansprachen, sei ihm aufgefallen, dass er gar keinen Schlüssel habe, teilte die Polizei mit. Dieser sei bei seiner Frau, die noch Feiern sei. Den Angaben zufolge ergab ein Alkoholtest knapp 2,5 Promille.

    Die Beamten stellten demnach den Schlüssel bei der ebenfalls betrunkenen Frau sicher. Sie gaben den beiden den Rat, doch besser mit dem Taxi nach Hause zu fahren, wie es in der Mitteilung hieß.

