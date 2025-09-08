Kein Schlüssel: Betrunkener will Auto mit Fingern öffnen

Mit den Fingern hat ein sturzbetrunkener Mann versucht, das Schloss seines Autos in Rosenheim zu öffnen. Als Beamte, den 48-Jährigen am Sonntag schmunzelnd ansprachen, sei ihm aufgefallen, dass er gar keinen Schlüssel habe, teilte die Polizei mit. Dieser sei bei seiner Frau, die noch Feiern sei. Den Angaben zufolge ergab ein Alkoholtest knapp 2,5 Promille.

Die Beamten stellten demnach den Schlüssel bei der ebenfalls betrunkenen Frau sicher. Sie gaben den beiden den Rat, doch besser mit dem Taxi nach Hause zu fahren, wie es in der Mitteilung hieß.