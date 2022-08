Verkehr

25.08.2022

Keine S-Bahn auf der Münchner Stammstrecke

Einmal mehr ist die Münchner Stammstrecke am Wochenende dicht: Bauarbeiten, keine S-Bahn. Und das, obwohl am Samstag ein weiteres Mega-Event in der Stadt ansteht.

Wieder Stammstreckensperrung bei der Münchner S-Bahn: Von Freitagabend bis zum frühen Montagmorgen fahren an diesem Wochenende keine S-Bahnen auf der Stammstrecke, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der Grund sind Bauarbeiten: Zwischen Hauptbahnhof und Isartor sollen die Schienen auf dreieinhalb Kilometer Länge erneuert werden. Außerdem soll am Ostbahnhof an einem neuen elektronischen Stellwerk gearbeitet werden. Als Ersatz für die S-Bahnen werden nach Bahnangaben zwischen dem Ostbahnhof und der Donnersbergerbrücke Busse unterwegs sein. Außerdem sollen die U5 und die Tram 19 in dichterem Takt unterwegs sein. Betroffen sein von der Streckensperrung könnten auch Tausende Fans, die zum großen Konzert von Robbie Williams in der Nähe der Münchner Messe erwartet werden. (dpa)

