Verkehr

vor 23 Min.

Kilometerlanger Stau auf A93 wegen Lkw-Blockabfertigung

Wegen Blockabfertigungen an der Grenze zu Österreich haben sich am Montag Lastwagen bis zu 28 Kilometer lang auf der Autobahn 93 bis in die Nähe von Rosenheim gestaut.

Die österreichischen Behörden erlaubten zu Beginn nur bis zu 100 Lastwagen pro Stunde die Weiterfahrt über die Inntalautobahn, wie die Polizei am Montag mitteilte. Später seien es bis zu 300 gewesen. Durch zwei Pannen-Lkw, von denen einer abgeschleppt werden musste, kam es demnach zu zusätzlichen Behinderungen. Zudem ereigneten sich im Rückstau drei kleinere Unfälle. Verletzt wurde dabei aber niemand. Beschränkungen für Lastwagen auf der Tiroler Autobahn sorgen immer wieder für lange Staus auf der A93 in Bayern. Die nächste Blockabfertigung ist den Angaben zufolge am 26. April geplant. (dpa)

