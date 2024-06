Kleinbus prallt in Lkw - neun Menschen verletzt

Ein Kleinbus ist auf der Autobahn 6 in Mittelfranken in das Heck eines Lastwagens geprallt.

Dabei wurden am Montag neun Menschen verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 35 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses kam demnach aus unbekannten Gründen auf Höhe Altdorf (Landkreis Nürnberger Land) von der linken auf die rechte Spur ab.

Durch den Zusammenstoß seien auch Fahrzeugteile auf der Fahrbahn gelandet. Ein nachfolgender Transporter wurde dadurch laut Polizei am Unterboden beschädigt. Die A 6 war zwischenzeitlich für die Landung eines Rettungshubschraubers gesperrt. Er habe allerdings niemand mitgenommen. Der Schadenssumme wurde von der Polizei auf etwa 46.000 Euro geschätzt.

(dpa)