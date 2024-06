Lastwagen verliert acht Tonnen Rapssamen auf Bundesstraße

Rund acht Tonnen Rapssamen hat ein Lastwagen auf einer Bundesstraße im Landkreis Aichach-Friedberg verloren.

Durch die Samen habe sich anschließend auch noch ein Ölfilm auf der B2 bei Mering gebildet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Spur in Richtung Kissing war für die Aufräumarbeiten am Montagmorgen für etwa vier Stunden gesperrt. Wie es dazu kommen konnte, dass der Laster seine Ladung verloren hatte, war zunächst unklar.

(dpa)