Lastwagenfahrer stirbt nach Unfall: Plötzliche Erkrankung

In München ist ein Lastwagenfahrer bei einem Unfall nach einem medizinischen Notfall gestorben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 37-Jährige am Montagnachmittag während der Fahrt plötzlich eine internistische Erkrankung erlitten und die Kontrolle über den Lastwagen verloren. Er sei von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild, Bäume und ein Tor gefahren. Reanimationsmaßnahmen durch Einsatzkräfte zeigten keinen Erfolg. Der Mann starb noch am Unfallort.

(dpa)