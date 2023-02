Mann kommt bei Frontalzusammenstoß zweier Autos ums Leben

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos nahe Hohenkammer (Landkreis Freising) ist ein Mann ums Leben gekommen.

Der 82-Jährige fuhr am Dienstagmittag mit seinem Wagen in Richtung Hohenkammer, als ihm eine 42 Jahre alte Fahrerin mit ihrem Auto entgegenkam, wie die Polizei mitteilte. Warum die beiden Fahrzeuge kollidierten, war noch unklar. Der 82-Jährige starb noch am Unfallort, die Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

(dpa)