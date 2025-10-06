Mehrere Auffahrunfälle - A3 bei Passau gesperrt

Nach mehreren Auffahrunfällen auf der Autobahn 3 bei Passau sind alle Fahrstreifen in Richtung der österreichischen Grenze gesperrt worden. Zunächst sei am Vormittag bei Windorf (Landkreis Passau) ein 40 Tonnen schwerer Laster von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Betonabsperrung geprallt, teilte die Verkehrspolizei Passau mit. Dadurch sei der Tank des Transporters abgerissen und Diesel habe sich auf die Fahrbahn ergossen. Diese wurde anschließend gereinigt.

Wenig später sei ein Kleintransporter gegen den verunglückten Lkw geprallt. Von den sieben Insassen wurden nach Polizeiangaben drei verletzt. Danach seien im Rückstau der Unfallstelle zwei weitere Autos zusammengestoßen, ohne dass dabei jemand verletzt worden sei. Der Verkehr in Richtung Österreich wurde ab der Anschlussstelle Garham aus der A3 ausgeleitet. Nach Einschätzung der Polizei soll die Sperrung bis zum späten Nachmittag andauern.