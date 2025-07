Mit Tempo 200 über Bundesstraße - Fahrer ohne Gurt

Ein Mann ist mit seinem Auto unangeschnallt mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde über eine Bundesstraße in der Oberpfalz gerast. Zudem hatte der Fahrer nur «Pantoletten an den Füßen», wie die Polizei mitteilte.

Der 26-Jährige fiel den Beamten bei einer Geschwindigkeitsmessung am Samstag auf der Bundesstraße 22 bei Tännesberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) auf. Er fuhr demnach mit 209 Kilometern pro Stunde mehr als doppelt so schnell wie an dieser Stelle erlaubt.

Den Fahrer aus dem Landkreis Tirschenreuth erwarten den Angaben zufolge nun eine Strafe von 700 Euro zuzüglich Gebühren und Auslagen, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.