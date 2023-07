Mit Tempo 200 über die Staatsstraße

Die Polizei hat einen Raser auf einer Staatsstraße in Unterfranken mit Tempo 200 erwischt.

Weil der Mann vermutlich absichtlich doppelt so schnell fuhr wie erlaubt, wird seine Geldstrafe wahrscheinlich auf 1400 Euro verdoppelt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dazu kämen zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot. Bei der Kontrolle am Sonntag zwischen Kolitzheim und Unterspiesheim (Landkreis Schweinfurt) sagte der 48-Jährige, er habe testen wollen, wie schnell sein Auto von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen könne.

(dpa)