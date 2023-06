Motorrad stößt frontal gegen Lastwagen: 23-Jähriger stirbt

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Motorradfahrer in Oberfranken gestorben.

Der 23-Jährige sei am Montag auf der Bundesstraße 303 in Niederfüllbach (Landkreis Coburg) unterwegs gewesen, als der Fahrer des Lastwagens ihn beim Abbiegen übersah, teilte die Polizei mit. Der Mann sei noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock und musste demnach ebenfalls medizinisch versorgt werden. Ein Experte sollte der Polizei bei der Klärung des genauen Unfallhergangs helfen.

(dpa)