Motorradfahrer bei Unfall schwerstverletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Niederbayern gestürzt und schwerstverletzt worden.

Der 46-Jährige sei am Freitag mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Unfall bei Neukirchen vorm Wald (Landkreis Passau) kam, war zunächst unklar. Ein Gutachter soll die Unfallursache klären. Der 23 Jahre alte Autofahrer sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

(dpa)