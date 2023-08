Motorradfahrer mit bis zu 190 Stundenkilometer unterwegs

Ein 29-Jähriger ist mit seinem Motorrad mit bis zu 190 Stundenkilometern die Bundesstraße 13 entlanggerast - und hat sich danach laut Polizei "kleinlaut" zu seiner Fahrweise geäußert.

Eine zivile Motorradstreife sei am Mittwochabend bereits in Bad Tölz (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) auf den Mann aufmerksam geworden. Am Ortsausgang habe er zunächst auf 160 Stundenkilometer beschleunigt und Überholverbote ignoriert, später habe er auf bis zu 190 Stundenkilometer beschleunigt, teilte die Polizei mit.

Kurz nach Lenggries wurde der 29-Jährige schließlich von der Polizei angehalten. Auf seine Fahrweise angesprochen habe er erklärt, dass sie "nicht in Ordnung" gewesen sei. Nun muss der Motorradfahrer laut Polizei nicht nur mit Führerscheinentzug rechnen, sondern womöglich damit, dass sein Fahrzeug eingezogen wird. Die Staatsanwaltschaft soll demnach prüfen, ob es sich um ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen handelte.

