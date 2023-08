Münchner S-Bahn bekommt modernste Züge in Deutschland

Wartungsarm und mit extra großem Fassungsvermögen: Die Fahrgäste der Münchner S-Bahn können nach Angaben der Deutschen Bahn ab Ende 2028 mit den modernsten Zügen im ganzen Bundesgebiet reisen.

Der Hersteller Siemens Mobility werde 90 Fahrzeuge im XXL-Format für mehr als zwei Milliarden Euro liefern, teilte die Bahn am Mittwoch in München mit. Zum ersten Mal in Deutschland seien dann komplett durchgängige S-Bahn-Fahrzeuge mit mehr als 200 Metern Länge im Einsatz. Sie böten Platz für mehr als 1800 Fahrgäste.

"200 Meter S-Bahn-Länge bedeutet übersetzt: mehr Kapazität, mehr Pünktlichkeit und mehr Komfort für unsere Fahrgäste", erläuterte Bahn-Vorständin Evelyn Palla. Damit seien sie ein wichtiger Baustein der Mobilitätswende in der Region. "Jeder einzelne der neuen XXL-Züge ersetzt in der Rushhour 1500 Autos."

Den Angaben zufolge verbrauchen die Züge besonders wenig Energie, sind wartungsarm und erhalten Software-Updates online über die Cloud. Die umweltfreundliche Klimaanlage soll bis 45 Grad Celsius funktionieren, und die Fahrgastinformationen im und am Zug wesentlich besser werden. Die Ansagen können per Bluetooth direkt mit Hörgeräten empfangen werden, und auch für Rollstuhlfahrer ist viel Platz vorgesehen. 5 der insgesamt 13 Wagen bestehen zudem aus großen Mehrzweckbereichen mit drei Türen und Platz für Fahrräder, Kinderwagen, Gepäck oder Rollatoren.

