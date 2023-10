Nach Verfolgungsjagd gestopppt: Aggressiver Hund entlaufen

Ein mit Haftbefehl gesuchter Autofahrer hat sich eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei in Niederbayern geliefert.

Diese stoppte ihn schließlich am Sonntag in der Passauer Innenstadt und nahm ihn fest. Der 45-Jährige hatte nach Angaben der Polizei einen großen Hund dabei, der sich "äußerst aggressiv verhielt". Ein Beamter schoss auf das Tier, um es zu stoppen. Es konnte aber unverletzt entkommen. Gegen den Mann lag laut den Ermittlern ein Haftbefehl vor. Außerdem wurden Drogen in seinem Auto gefunden.

Die Polizei hatte den Mann am Grenzübergang auf der Autobahn 3 kontrollieren wollen. Doch dieser raste dem Polizeipräsidium zufolge Richtung Innenstadt davon. Dabei sei er mit hohem Tempo und einer rücksichtslosen Fahrweise unterwegs gewesen. Am Busbahnhof versperrten ihm Polizeiwagen den Weg, und er versuchte, zu Fuß weiter zu fliehen. Doch die Polizei konnte ihn fassen.

(dpa)