Nach Zusammenstoß mit Regionalzug flüchtet Autofahrer

Ein unbekannter Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Regionalzug in Oberbayern geflüchtet.

An einem unbeschrankten Bahnübergang bei Wasserburg (Landkreis Rosenheim) soll er trotz Rotlichts über die Gleise gefahren sein, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ein Regionalzug fuhr am Samstagabend in das Heck des Autos. Der Lokführer sowie die 28 Passagiere blieben unverletzt. Genauere Hinweise auf den Autofahrer gibt es bislang nicht.

(dpa)