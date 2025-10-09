Polizei soll schneller fahren - Autofahrerin nötigt Beamte

Das Auto war ihr zu langsam: Mit Lichthupe und Handzeichen hat eine Autofahrerin in Rosenheim einen Wagen vor ihr zum Schnellerfahren gedrängt - was sie nicht wusste: Sie nötigte damit die Polizei. Die Beamten waren laut einer Mitteilung in einem zivilen Dienstwagen unterwegs.

Als sie die 66-Jährige kontrollieren wollten, sagte sie demnach «Ja, ja, ist schon recht, du Depp!» zu den Polizisten und fuhr weiter. Später versuchte sie noch einmal, einer Kontrolle zu entkommen, dabei touchierte sie mit dem Wagen das Knie eines Beamten. Die Polizei zog schließlich weitere Streifen hinzu - so konnte die Fahrerin endgültig gestoppt und kontrolliert werden. Gegen die Frau wird nun wegen Nötigung im Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.