Radfahrer bei Sturz in Nürnberg lebensgefährlich verletzt

Ein Radfahrer ist in Nürnberg lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stürzte der 72-Jährige am Samstagmittag aus unklaren Gründen mit seinem Rennrad. Ein Ersthelfer begann mit der Wiederbelebung des zunächst leblosen Mannes, hieß es. Der Rettungsdienst habe den Mann dann stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)