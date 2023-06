Radfahrer nach Unfall im Landkreis Ansbach in Lebensgefahr

Ein Radfahrer hat bei einem Unfall in Mittelfranken lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, könnte an dem Unfall ein Sattelzug beteiligt gewesen sein. Ein Zeuge und eine weitere Ersthelferin hatten den verletzten 65-Jährigen am Mittwochmittag bei der Polizei gemeldet. Rettungskräfte brachten ihn in ein Klinikum.

Laut dem Zeugen sei der Radfahrer vor einem Sattelzug in Dinkelsbühl (Landkreis Ansbach) gefahren. Dieser habe den 65-Jährigen langsam überholt. Als der Lkw vorbei war, habe der Zeuge bemerkt, dass der Radfahrer regungslos auf dem angrenzenden Gehweg lag. Ein Gutachter habe keine Berührung zwischen dem Radfahrer und dem Sattelzug feststellen können, so ein Polizeisprecher.

Als der Lkw-Fahrer an einer roten Ampel halten musste, soll er die Tür geöffnet und nach hinten gesehen haben. Daraufhin soll er die Tür wieder geschlossen haben und weitergefahren sein. Ihn sucht die Polizei als möglichen Unfallverursacher, der Unfallflucht begangen haben soll. Möglicherweise könne er den Radfahrer zu dicht überholt haben, sagte ein Polizeisprecher.

(dpa)