Radfahrerin wird in Ingolstadt von Auto erfasst

Eine Fahrradfahrerin ist auf einer Straße von einem Auto angefahren und durch die Luft geschleudert worden. War sie zuvor unachtsam gewesen?

Eine 35-jährige Radfahrerin ist in Ingolstadt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Von einem Fahrradweg aus sei die Frau vor einem geparkten Lastwagen auf die Straße gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Auf den Verkehr hat sie den Angaben zufolge am Freitag nicht geachtet. Ein dort fahrender 21-Jähriger habe noch versucht zu bremsen, einen Zusammenstoß aber nicht verhindern können. Sie wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

(dpa)