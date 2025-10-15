Radlader überrollt Rollerfahrer

Von einem Radlader ist ein 65 Jahre alter Rollerfahrer bei Breitenbrunn im Landkreis Unterallgäu erfasst und überrollt worden. Nach Angaben der Polizei übersah der 30 Jahre alte Fahrer den Mann am Dienstag beim Rückwärtsfahren – offenbar stand dieser im toten Winkel.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 65-Jährige und brach sich den Arm. Ein Helm habe schlimmere Verletzungen verhindert, so die Polizei. Gegen den Fahrer des Radladers werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.