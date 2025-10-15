Icon Menü
Verkehr: Radlader überrollt Rollerfahrer

Verkehr

Radlader überrollt Rollerfahrer

Ein Rollerfahrer steht im toten Winkel eines Radladers. Als der Fahrer des Radladers den Rückwärtsgang einlegt, kommt es zu einem Zusammenstoß.
Von dpa
    Der Rollerfahrer erleidet einen Bruch und muss behandelt werden. (Symbolbild)
    Der Rollerfahrer erleidet einen Bruch und muss behandelt werden. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/dpa

    Von einem Radlader ist ein 65 Jahre alter Rollerfahrer bei Breitenbrunn im Landkreis Unterallgäu erfasst und überrollt worden. Nach Angaben der Polizei übersah der 30 Jahre alte Fahrer den Mann am Dienstag beim Rückwärtsfahren – offenbar stand dieser im toten Winkel.

    Durch den Zusammenstoß stürzte der 65-Jährige und brach sich den Arm. Ein Helm habe schlimmere Verletzungen verhindert, so die Polizei. Gegen den Fahrer des Radladers werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

