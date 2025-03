Rund 1.000 Fische verenden nach Unfall auf Straße

Rund 1.000 Fische sind bei einem Unfall von einem Anhänger gefallen und auf der Straße verendet. Der Anhänger mit den Fischen habe sich in einer Kurve von dem Auto eines 46-Jährigen im österreichischen Kollerschlag nahe der deutschen Grenze gelöst und sei mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Durch den Zusammenstoß am Donnerstag sei der 800 Kilogramm schwere Behälter vom Anhänger gefallen und die Fische verteilten sich über die gesamte Fahrbahn. Sanitäter brachen die 52 Jahre alte Autofahrerin demnach verletzt in ein Krankenhaus. Der Mann habe einen Schock erlitten, so die Polizei.