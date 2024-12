Rund 27 Kilometer Stau wegen Blockabfertigung

Wegen Blockabfertigung hat sich an der Grenze zu Österreich ein 27 Kilometer Lastwagen-Stau gebildet. Wie die Polizei mitteilte, reichte der Stau am Vormittag über die Autobahn 93 bis auf die Autobahn 8.

Die Tiroler Behörden ließen am Morgen mehr als vier Stunden lang nur 300 Laster pro Stunde den Kontrollpunkt auf der österreichischen Autobahn 12 bei Kufstein in Richtung Innsbruck passieren. Ziel der Maßnahmen ist es, das hohe Verkehrsaufkommen im Raum Innsbruck auf der Autobahn besser zu steuern. Am morgigen Mittwoch soll bereits die nächste Maßnahme stattfinden.