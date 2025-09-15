S-Bahn-Probleme zum Schulstart in Nürnberg

Ausgerechnet zum Schulstart meldet die Nürnberger S-Bahn massive Probleme auf der Linie S2. Weil sich die Arbeiten an einer Baustelle verzögerten, sei die Strecke zwischen Nürnberg-Ostring und Hartmannshof aktuell und mindestens bis zum ersten Schultag nur stark eingeschränkt befahrbar.

Ursprünglich hatte der Zugverkehr am letzten Ferientag wieder aufgenommen werden sollen. Das klappte nun nicht. Es soll ein Ersatzkonzept mit einzelnen Zügen, Bussen und Taxis geben. Die Deutsche Bahn bat ihre Fahrgäste und insbesondere Schülerinnen und Schüler aber, «nach Möglichkeit andere Reisemöglichkeiten zu nutzen».