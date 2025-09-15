Icon Menü
Verkehr: S-Bahn-Probleme zum Schulstart in Nürnberg

Verkehr

S-Bahn-Probleme zum Schulstart in Nürnberg

Eigentlich sollte die S2 in Nürnberg zum Schulstart wieder planmäßig fahren - eigentlich.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ausgerechnet zum Schulstart meldet die S-Bahn Probleme. (Symbolbild)
    Ausgerechnet zum Schulstart meldet die S-Bahn Probleme. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Ausgerechnet zum Schulstart meldet die Nürnberger S-Bahn massive Probleme auf der Linie S2. Weil sich die Arbeiten an einer Baustelle verzögerten, sei die Strecke zwischen Nürnberg-Ostring und Hartmannshof aktuell und mindestens bis zum ersten Schultag nur stark eingeschränkt befahrbar.

    Ursprünglich hatte der Zugverkehr am letzten Ferientag wieder aufgenommen werden sollen. Das klappte nun nicht. Es soll ein Ersatzkonzept mit einzelnen Zügen, Bussen und Taxis geben. Die Deutsche Bahn bat ihre Fahrgäste und insbesondere Schülerinnen und Schüler aber, «nach Möglichkeit andere Reisemöglichkeiten zu nutzen».

