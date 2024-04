Schnur und Draht über Straße gespannt: Fahrer bremsen

Unbekannte haben in Beilngries im Landkreis Eichstätt zunächst Garn und kurz darauf Draht oder Ähnliches auf Kopfhöhe über eine Straße gespannt.

Ein 70-jähriger Autofahrer konnte am Samstagabend zunächst rechtzeitig bremsen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dadurch sei womöglich Schlimmeres verhindert worden, denn ein dahinter fahrender Radfahrer musste so ebenfalls anhalten. Der Autofahrer habe die Schnur dann abgehängt, so ein Polizeisprecher. Rund eine Viertelstunde später konnte ein Motorradfahrer ebenfalls noch rechtzeitig bremsen, als ein Draht oder Ähnliches an derselben Stelle über die Fahrbahn gespannt war. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

(dpa)