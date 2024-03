Sechs Verletzte bei Unfall im Landkreis Würzburg

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos zwischen Röttingen und Riedenheim (beides Landkreis Würzburg) sind sechs Menschen verletzt worden.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde am Mittwoch lebensgefährlich verletzt, drei weitere Menschen schwer, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In einer Rechtskurve kam eine 56-Jährige mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein entgegenkommendes Auto, in dem drei Menschen saßen.

Noch bevor die beiden Autos stehen blieben, fuhr das Auto, das hinter dem Wagen der 56-Jährigen fuhr, laut Polizei auf ihr Fahrzeug auf. Um die lebensgefährlich verletzte 56-Jährige aus ihrem Wagen zu schneiden, trennte die freiwillige Feuerwehr das Dach mit hydraulischen Rettungsgeräten ab. Die Frau wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die drei Menschen aus dem Auto, in das sie geprallt war, wurden schwer verletzt. Die beiden Frauen aus dem dritten Auto wurden im Krankenhaus ambulant behandelt und konnten es am gleichen Tag wieder verlassen. Alle drei Autos hatten einen Totalschaden und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 35.000 Euro.

(dpa)