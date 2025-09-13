Icon Menü
Verkehr: Sieben Jahre ohne Führerschein unterwegs

Verkehr

Sieben Jahre ohne Führerschein unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle halten Polizisten einen Mofafahrer an. Sie finden nicht nur heraus, dass der Mann seit Jahren keinen Führerschein mehr hat.
Von dpa
    •
    •
    •
    Polizeibeamte halten den Mofafahrer bei einer Verkehrskontrolle an. (Symbolbild)
    Polizeibeamte halten den Mofafahrer bei einer Verkehrskontrolle an. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Sieben Jahre lang ist ein Mofafahrer ohne Führerschein unterwegs gewesen. Erst bei einer Polizeikontrolle am Freitag in Bodenwöhr (Landkreis Schwandorf) flog der 40-Jährige auf, wie die Polizei mitteilte. Zudem sei das Mofa getunt gewesen. Das Fahrzeug habe schneller fahren können, als es durfte.

    Das Mofa stellten die Beamten zur genaueren Untersuchung sicher. Auf den 40-Jährigen komme nun eine Strafanzeige zu.

