Verkehr

vor 52 Min.

Strom statt Diesel: Züge fahren durch das Illertal bald klimaschonend

Plus Die Bahn gibt eine Vorstudie für die Elektrifizierung der Illertal-Bahn in Auftrag. Welche Vorteile dies in der Region hat und was geplant ist.

Von Josef Karg Artikel anhören Shape

Noch rattern rußige Dieselzüge die Illertal-Strecke rauf und runter. Doch das soll mittelfristig Geschichte sein. Das vermeldet die Deutsche Bahn (DB). Sie will bis zum Jahr 2040 Dieselkraftstoffe ja vollständig aus ihrer Flotte verbannen. Und von diesem Projekt soll auch die Illertalbahn profitieren. Die Strecke von Ulm über Memmingen nach Kempten soll in den kommenden Jahren elektrifiziert werden. Derzeit fahren auf der 85 Kilometer langen Strecke Dieselloks. Wann genau die Illertalbahn unter Strom gesetzt wird, hat die Bahn aber noch nicht verraten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen