Verkehr

Tödlicher Unfall auf A9 - Auto überschlägt sich

Ein 75-Jähriger verliert in der Nähe von Nürnberg auf der Autobahn die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto überschlägt sich, der Mann kommt ums Leben.
Von dpa
    Ein 75-Jähriger verunglückte tödlich auf der A9. (Symbolbild)
    Ein 75-Jähriger verunglückte tödlich auf der A9. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/dpa

    Ein 75 Jahre alter Autofahrer ist auf der Autobahn 9 nach einem Überschlag mit seinem Wagen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei verlor der Mann am Nachmittag zwischen der Abfahrt Nürnberg-Fischbach und dem Autobahnkreuz Nürnberg die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet über die Schutzplanke und überschlug sich, wie die Beamten mitteilten. Der Fahrer wurde von Rettungskräften geborgen, starb jedoch noch an der Unfallstelle.

    Es wurden Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Auch ein Gutachter werde zur Klärung hinzugezogen, hieß es. Die A9 war rund eine Stunde voll gesperrt.

