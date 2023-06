Tür öffnet sich nicht: Bub fährt an wartender Oma vorbei

Weil sich die Zugtür nicht öffnete, ist ein Bub in Oberfranken mehrere Stationen an seiner wartenden Oma vorbeigefahren.

Der 9-Jährige wollte am Samstag nach Burgkunstadt (Landkreis Lichtenfels) fahren, um hier seine Großmutter zu besuchen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Seine Mutter setzte ihn in den Zug, am Zielbahnhof öffnete sich die Tür laut Polizei aufgrund eines technischen Defekts nicht. Der 9-Jährige fuhr an seiner wartenden Oma vorbei. Der Akku seines Handys war ebenfalls aufgebraucht. Mehrere Polizeistreifen fuhren umliegende Bahnhöfe an. Einige Stationen hinter seinem Zielbahnhof sei der Junge gefunden und an seine Mutter und Großmutter übergeben worden.

(dpa)