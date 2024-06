Tunnel nach Unfall mit Milchlaster auf A94 gesperrt

Ein Tunnel auf der Autobahn 94 bei Kirchham (Landkreis Passau) ist nach einem Unfall mit einem Milchlaster gesperrt worden.

Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, soll die Sperrung voraussichtlich bis zum Montag andauern. Der Laster sei demnach in der Nacht zum Samstag wegen eines geplatzten Reifens ins Schleudern geraten und gegen die Tunnelwände gestoßen. Der Fahrer des Lastwagens wurde laut dem Sprecher leicht verletzt und kam vorübergehend ins Krankenhaus. Für die Bergung musste demnach Milch aus dem Laster abgepumpt werden. Die Autobahnmeisterei müsse nun mögliche Schäden an dem Tunnel prüfen.

(dpa)