Start in die Osterferien: Welcher ist der beste Reisetag?

An diesem Freitag beginnen in Bayern und acht weiteren Bundesländern die Osterferien. Einige Menschen werden sich also auf den Weg in den Urlaub machen. Denn nicht nur Schülerinnen und Schüler haben frei – auch Berufstätigen stehen einige Feiertage bevor. Gibt es dadurch ein Verkehrschaos auf den Straßen?

Mit fast allen Bundesländern in den Ferien, steigt die Staugefahr deutlich, meldet der Automobilclub ADAC. Wer an diesem Wochenende unterwegs sei, müsse mit spürbar mehr Verkehr als an den vorangegangenen Wochenenden rechnen.

Freitag und Samstag (11. und 12. April) besonders volle Straßen in Deutschland

Rund um die Ballungsräume sowie auf den Routen in Richtung Alpen oder Küste soll es besonders voll werden. „Besonders spürbar wird‘s am Freitagnachmittag sein und auch der Samstagvormittag wird belastet sein“, sagt eine Unternehmenssprecherin des ADAC. Der Sonntag dürfte hingegen ein guter Reisetag sein.

Auch die Autobahn GmbH rechnet einer Mitteilung zufolge mit vollen Straßen schon vor Ostern. Baustellen auf wichtigen Autobahnen erhöhen demnach die Staugefahr. Unter anderem auf der A1 im Norden sowie in Nordrhein-Westfalen wird gebaut. Auf der A2 knubbelt es sich vor allem im Westen von NRW und Niedersachsen.

Wer möglichst gut durchkommen will, sollte auf ruhigere Tage wie zum Beispiel diesen Sonntag (13. April) ausweichen, rät der ADAC. Der Gründonnerstag als einer der staureichsten Tage sollte möglichst gemieden werden.

A3, A7, A8, A9: Wo es sich im Süden besonders stauen kann

Besonders staut es sich an diesem Wochenende auf diesen südlichen Teilen der Autobahnen:

A3 Frankfurt - Würzburg - Nürnberg

A7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 München - Salzburg (vor allem Inntal-Dreieck)

A9 Nürnberg - München (vor allem Autobahnkreuz München Nord)

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A94 München – Passau

A95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Zudem findet derzeit noch bis Sonntag, 13. April, die Fachmesse für Baumaschinen, bauma 2025, in München statt. Aufgrund dessen kann es im gesamten Umfeld des Messegeländes zu erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Rückstaus könnten bis auf die A94 und A99 spürbar sein.

Icon Vergrößern In München kann es sich aufgrund der Messe bauma 2025 derzeit stauen. Foto: Peter Kneffel, dpa Icon Schließen Schließen In München kann es sich aufgrund der Messe bauma 2025 derzeit stauen. Foto: Peter Kneffel, dpa

Auf der A7 kann es vor dem Grenztunnel Füssen zu Wartezeiten kommen, weil auf der Tiroler Seite bei Reutte-Süd auf der B179 eine Dosierampel eingeschaltet wird - so soll der Verkehr Richtung Fernpass gedrosselt werden.

Am Montag kann es zudem auf der A93 Inntaldreieck - Kufstein zusätzlich zu längeren Staus kommen, da der Lkw-Verkehr an der Grenze Kiefersfelden/Kufstein nur blockweise abgefertigt wird.

Mit dem Auto in Richtung Österreich: Vorsicht an diesen Stellen

Einige Baustellen und Sperren sorgen derzeit auf dem Weg nach Österreich für Verzögerungen. Der ADAC nennt vier Stellen, die man bei der Routenplanung berücksichtigen sollte:

Brennerautobahn: Seit 1. Januar 2025 im Bereich Luegbrücke nur einspurig befahrbar. Samstage und einige Sonntage sowie weitere verkehrsträchtige Tage sind bei guten Wetterverhältnissen davon ausgenommen.

Inntalautobahn A12/Fernpass-Route: An den Wochenenden bis Ende April Abfahrtssperren für den überregionalen Durchgangsverkehr

Tauernautobahn: Großbaustelle der Tunnelkette Golling – Werfen. Die Tunnels sind nur einspurig befahrbar.

Reschenpass-Straße: Bis 2. Mai zwischen Pfunds und Nauders in beiden Richtungen gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Schweiz.

Über Ostern mit der Deutschen Bahn verreisen – nicht ohne Reservierung

Das Umfahren eines Staus empfiehlt der ADAC ohne Ortskenntnisse nicht. Damit riskiere man, in einem neuen Stau auf der überfüllten Ausweichroute zu landen. „Da ist also oft Durchhalten auf der Autobahn die bessere Wahl“, empfiehlt der ADAC.

Wer dem Stress auf der Autobahn über die Schienen aus dem Weg gehen möchte, sollte diesmal im Fernverkehr nicht auf eine Sitzplatzreservierung verzichten. „Die stärkste Nachfrage erwarten wir am Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag“, hieß es kürzlich von der Deutschen Bahn.

In diesen Bundesländern beginnen am Freitag, 11. April, die Osterferien

Bayern

Baden-Württemberg

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Schleswig-Holstein

Saarland

Bremen, Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind bereits seit einer Woche in den Osterferien. (mit dpa)