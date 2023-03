Unfall in Franken: 20-Jähriger wird aus Auto geschleudert

Ein 20-Jähriger ist im Landkreis Main-Spessart bei einem Unfall aus seinem Auto geschleudert und schwer verletzt worden.

Der Fahrer kam in der Nacht auf Samstag mit seinem Auto bei Triefenstein in einer Kurve von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung und überschlug sich, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er wurde mehrere Meter aus dem Auto geschleudert, das kurz vor dem Main zum Stehen kam.

Ein Rettungshubschrauber flog den Mann schwer verletzt ins Krankenhaus. Ob er angeschnallt war, müsse noch geklärt werden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die 22-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls verletzt ins Krankenhaus gebracht.

(dpa)