Unfall mit drei Autos und mehreren Verletzten in München

Bei einem schweren Unfall sind in München mehrere Menschen verletzt worden. Kurz vor Mitternacht kollidierten im Bereich des Autobahnanfangs der Autobahn 9 drei Fahrzeuge, wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte. Dabei wurde eine Person in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von den Rettungskräften befreit werden. Zwei Menschen wurden in Kliniken gebracht, zwei weitere vor Ort untersucht. Ob letztere leichtere Verletzungen davontrugen oder unverletzt blieben, war zunächst unklar.

Die Polizei konnte zunächst keine Aussagen zum Unfallhergang machen, bestätigte aber mindestens eine Person mit schwereren Verletzungen. Eine Frau sei wohl mit mehreren Brüchen ins Krankenhaus gebracht worden. Auf Bildern vom Unfallort sind teils stark beschädigte Fahrzeuge zu sehen.