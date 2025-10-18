Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Verkehr: Unfall mit drei Autos und mehreren Verletzten in München

Verkehr

Unfall mit drei Autos und mehreren Verletzten in München

Im Bereich eines Autobahnanfangs kollidieren kurz vor Mitternacht drei Fahrzeuge. Die Feuerwehr muss eine Person aus einem Auto retten. Noch ist vieles unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall in München sind mehrere Personen verletzt worden.
    Bei einem Unfall in München sind mehrere Personen verletzt worden. Foto: Lars Halbauer/NEWS5/dpa

    Bei einem schweren Unfall sind in München mehrere Menschen verletzt worden. Kurz vor Mitternacht kollidierten im Bereich des Autobahnanfangs der Autobahn 9 drei Fahrzeuge, wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte. Dabei wurde eine Person in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von den Rettungskräften befreit werden. Zwei Menschen wurden in Kliniken gebracht, zwei weitere vor Ort untersucht. Ob letztere leichtere Verletzungen davontrugen oder unverletzt blieben, war zunächst unklar.

    Die Polizei konnte zunächst keine Aussagen zum Unfallhergang machen, bestätigte aber mindestens eine Person mit schwereren Verletzungen. Eine Frau sei wohl mit mehreren Brüchen ins Krankenhaus gebracht worden. Auf Bildern vom Unfallort sind teils stark beschädigte Fahrzeuge zu sehen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden