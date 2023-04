Wagen brennt auf A3 aus

Ein Auto ist auf der Autobahn 3 ausgebrannt.

Der Brand wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst, als der 55-jährige Fahrer am Samstagabend auf der A3 bei Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) unterwegs war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Insassen des Fahrzeugs konnten sich in Sicherheit bringen. Sie blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte ein Ausbrennen des Wagens nicht verhindern. Für die Löscharbeiten musste die A3 in Fahrtrichtung Österreich kurzzeitig gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau von rund zwei Kilometern Länge.

(dpa)