Wegen Brückenschaden: A3 bei Regensburg gesperrt

Die Autobahn 3 Richtung Passau ist am Mittwochabend wegen eines Schadens an der Donaubrücke Sinzing zwischen der Anschlussstelle Nittendorf und dem Autobahnkreuz Regensburg gesperrt worden.

Wie die Autobahngesellschaft mitteilte, "muss ein Schaden an der Übergangskonstruktion am Ende der Brücke umgehend repariert werden". Das sei aus Sicherheitsgründen kurzfristig notwendig.

Der Verkehr in Richtung Passau wird ab dem Abend an der Anschlussstelle Nittendorf ausgeleitet und über die Staatsstraße 2660 und die A93 zum Autobahnkreuz Regensburg umgeleitet. Auf der A3 in Richtung Nürnberg wird im Bereich der Donaubrücke Sinzing ein Fahrstreifen gesperrt.

(dpa)