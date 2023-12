Weniger Motorradunfälle nach täglicher Kesselberg-Sperrung

Nach einer neuen Sperre der bei Motorradfahrern beliebten Kesselbergstraße sind nach ersten Daten die Unfallzahlen gesunken.

Im Frühjahr war angeordnet worden, zwischen dem 1. April und dem 31. Oktober den Kesselberg bei Kochel am See für bergauffahrende Motorradfahrer täglich von 15.00 bis 22.00 Uhr zu sperren. In diesem Zeitraum sei die Zahl der Unfälle von zuvor 21 Unfällen auf nun 12 gesunken, teilte das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen am Dienstag mit.

Das waren auch weniger als 2019, als mit 15 Unfällen die niedrigste Zahl der vergangenen fünf Jahre erreicht wurde. Dennoch werde sich erst im nächsten Jahr zeigen, wie belastbar die Werte seien, hieß es.

Die Sperrung, die es früher nur an Wochenenden gab, soll auch in der Saison 2024 täglich gelten. Der Probezeitraum ist auf zwei Jahre festgesetzt, so dass die Auswirkungen auf das Unfallgeschehen auch im Jahresvergleich ermittelt und analysiert werden können. Wie es danach weitergehen soll, werde auf Basis der dann gewonnenen Erkenntnisse entschieden.

